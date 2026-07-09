Череповчанин призывал к насильственным действиям против российских военных

Источник фото: Скриншот видео управления ФСБ по Вологодской области

Мужчина задержан сотрудниками ФСБ

В Череповце сотрудниками ФСБ задержан 53-летний местный житель за призывы к экстремизму. Как рассказали в региональном управлении ФБС, мужчина «размещал в соцсетях комментарии с призывом к осуществлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье призывы к экстремизму. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.