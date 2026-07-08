Житель Шекснинского округа сгорел в собственном доме

Источник фото: МЧС России по Вологодской области

Происшествие случилось накануне около восьми часов вечера

В Шекснинском округе в результате пожара полностью сгорел дачный дом. Происшествие случилось накануне около восьми часов вечера на территории садоводческого товарищества «Волна» в деревне Камешнице.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, отстоять дом пожарным не удалось – он полностью уничтожен огнем.