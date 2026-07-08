Житель Шекснинского округа сгорел в собственном доме
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Источник фото: МЧС России по Вологодской области
Происшествие случилось накануне около восьми часов вечера
В Шекснинском округе в результате пожара полностью сгорел дачный дом. Происшествие случилось накануне около восьми часов вечера на территории садоводческого товарищества «Волна» в деревне Камешнице.
Как рассказали в региональном управлении МЧС, отстоять дом пожарным не удалось – он полностью уничтожен огнем.
«Во время тушения на месте пожара был обнаружен погибшим 35-летний собственник. Специалисты госпожнадзора считают, что причиной трагедии стала непотушенная сигарета», - уточнили в МЧС.