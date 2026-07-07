За ДТП с участием двух юных питбайкеров будет отвечать отец одного из них

Источник фото: Архив УМВД РФ по Вологодской области питбайк

Следственными органами возбуждено уголовное дело

Следствие Вологодского округа возбудило уголовное дело в отношении 60-летнего вологжанина, который дал покататься на питбайке своему 17-летнему сыну, а также дал мопед его сверстнику. Молодые люди устроили гонку по автодороге Хреново – Максино, которая завершилась ДТП.

«В результате столкновения оба подростка были тяжело травмированы, один из них продолжает проходить стационарное лечение», - уточнили в региональном управлении следственного комитета.

Как посчитали следователи, вологжанин «вовлек несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни».

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжается сбор доказательств.