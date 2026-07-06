В вологодских лесах начали теряться люди

Источник фото: МЧС России по Вологодской области

Только за выходные потерялось 8 человек

В лесах Вологодской области с наступлением грибного сезона начали теряться люди. По данным регионального управления МЧС, только за минувшие выходные потерялись 8 человек.

В Кирилловском округе у деревни Большое Зауломское ушли в лес 37-летняя женщина и двое мужчин. В районе деревни Кондратово потерялись 65-летний мужчина с 63-летней женщиной. Все они обнаружены в тот же день спасателями.

В Вожегодском округе в пятницу заблудились в лесу мужчина и женщина 69 и 68 лет недалеко от деревни Патракеевской. Оба чуть позже обнаружены местными жителями.

В субботу в лесу около деревни Фуниково пропала 68-летняя женщина. В понедельник в МЧС сообщили, что женщина сама вышла к людям. Медицинская помощь ей не потребовалась.