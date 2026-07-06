Пять человек получили травмы в ДТП с кабаном под Нюксеницей

Источник фото: Управление Госавтоинспекции по Вологодской области ДТП

Также в выходные произошло ДТП с лосем

В Нюксенском округе пять человек получили травмы в ДТП с кабаном. Происшествие случилось ночью 4 июля на 260-м километре автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас.

Как сообщает областное управление Госавтоинспекции, автомобиль «Рено Дастер», которым управлял 38-летний мужчина, сбил на проезжей части дороги кабана. После столкновения с животным автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Травмы в результате ДТП получили пять человек, находившихся в «Рено» - сам водитель, трое детей – 11-летняя девочка, двое мальчиков - 7-ми лет и 8-ми месяцев, а также 34-летняя женщина.

В Шекснинском округе 47-летний мужчина на автомобиле «Форд Эксплорер» сбил лося. Животное погибло, водитель внедорожника получил травмы.