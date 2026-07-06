В Вологде будут судить мастера строительной организации за гибель рабочего

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Рабочий погиб во время строительства Некрасовского моста

В Вологде мастер строительной организации пойдет под суд за гибель рабочего при строительстве Некрасовского моста. Как ранее сообщал NewsVo, происшествие случилось в январе этого года, когда при обрушении бетонных плит погиб 59-летний рабочий. В его гибели обвиняют 39-летнего мастера, который, по версии следствия, нарушил правила безопасности при ведении строительных работ.

«Обвиняемый допустил 59-летнего бетонщика к работе в опасной зоне, где была нарушена технология производства работ при монтаже стеновых плит. Во время производства потерпевшим работ произошло падение двух стеновых плит на последнего. В результате работник получил травмы, от которых скончался через непродолжительное время на месте», - сообщает региональное управление следственного комитета.

В ведомстве также уточнили, что вместе со специалистами Госинспекции труда ими получены доказательства, достаточные для завершения расследования и передачи уголовного дела в суд.