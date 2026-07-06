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В Череповце иномарка сбила несовершеннолетнего самокатчика

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП самокат

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Череповца

Потерпевший доставлен в детскую больницу


В Череповце автомобиль «Киа Спектра» сбил 15-летнего подростка, который ехал на электрическом самокате. Авария произошла в субботу на Октябрьском проспекте.

Как пояснили в городском отделе Госавтоинспекции, мальчик пересекал пешеходный переход на красный сигнал светофора, при этом не спешился с самоката.

«В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, после чего был осмотрен бригадой «скорой медицинской помощи» и доставлен в БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2», - уточнили в отделе Госавтоинспекции.

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