В Череповце иномарка сбила несовершеннолетнего самокатчика
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Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Череповца
Потерпевший доставлен в детскую больницу
В Череповце автомобиль «Киа Спектра» сбил 15-летнего подростка, который ехал на электрическом самокате. Авария произошла в субботу на Октябрьском проспекте.
Как пояснили в городском отделе Госавтоинспекции, мальчик пересекал пешеходный переход на красный сигнал светофора, при этом не спешился с самоката.
«В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, после чего был осмотрен бригадой «скорой медицинской помощи» и доставлен в БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2», - уточнили в отделе Госавтоинспекции.