В Череповце иномарка сбила несовершеннолетнего самокатчика

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Череповца

Потерпевший доставлен в детскую больницу

В Череповце автомобиль «Киа Спектра» сбил 15-летнего подростка, который ехал на электрическом самокате. Авария произошла в субботу на Октябрьском проспекте.

Как пояснили в городском отделе Госавтоинспекции, мальчик пересекал пешеходный переход на красный сигнал светофора, при этом не спешился с самоката.