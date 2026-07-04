Житель Шексны хотел заживо сжечь супругу

Источник фото: Газета «Звезда»

Пострадавшая находится в ожоговом центре Череповца

В Шексне местный житель во время конфликта попытался заживо сжечь собственную супругу. Как сообщает районная газета «Звезда», конфликт между супругами произошел в четверг. В порыве гнева мужчина облил женщину спиртным и поджёг.

По данным издания, пострадавшая госпитализирована в ожоговый центр Череповца, её состояние оценивается врачами как тяжёлое. Мужчина задержан сотрудниками полиции. Обстоятельства конфликта выясняются.