Жительница Никольска оформила кучу микрозаймов на знакомых и коллег

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Сами они об этом не догадывались

Жительница Никольска оформила несколько микрозаймов на знакомых и коллег, имея доступ к их персональным данным. Об этом стало известно после заявлений представителей микрофинансовых организаций, которые заявили в полиции, что никольчане, взявшие кредиты, их не погасили. Сумма ущерба составила порядка 180 тысяч рублей.

«В ходе расследования сотрудники полиции установили, что в 2025 году местная жительница 1984 г.р. имея доступ к персональным данным своих знакомых и коллег, оформила несколько анкет-заявок на получение потребительских микрозаймов онлайн. Получив одобрение, она заключала договора на имя чужие имена, а для получения денежных средств указывала реквизиты банковских карт своего супруга и дочери», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции женщина рассказала, что брала микрозаймы, чтобы закрыть собственные кредиты, поскольку ей самой в финансовых организациях уже отказывали.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. В ближайшее время дело будет рассматриваться в суде.