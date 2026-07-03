Магия бухгалтерии: куда утекают миллионы с лечебных сеансов 86-летнего Кашпировского

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Молодая супруга контролирует финансы стареющего гипнотизера

Потеря московской квартиры — это лишь верхушка айсберга в стремительно тающей империи некогда всемогущего телевизионного целителя. Журналистские расследования вскрыли куда более интересную финансовую схему: 86-летний маг фактически превратился в бесправного наемного работника при собственной молодой жене. Пока сам Анатолий Кашпировский продолжает из последних сил гастролировать по регионам и продавать доверчивым пенсионерам свою знаменитую «волшебную соль» из девяностых, все финансовые потоки жестко и бескомпромиссно контролируются его супругой Гулизар Чалбашовой.

Схема монетизации старческой ностальгии выстроена безупречно. Никаких банковских счетов на имя самого Анатолия Михайловича в этой бизнес-модели попросту не предусмотрено. Все солидные гонорары за так называемые «лечебные сеансы», продажу мерча и прочей магической атрибутики проходят исключительно через индивидуальное предпринимательство, заботливо оформленное на супругу. По данным журналистов, только за последние три года предприимчивая дама аккумулировала на своих личных счетах более семи миллионов рублей чистой прибыли. При этом сам Кашпировский юридически гол как сокол — у него нет ни собственной недвижимости, ни личных накоплений, только преклонный возраст и острая необходимость продолжать работать на износ.

Эта ситуация предельно наглядно демонстрирует изнанку отечественного рынка магических услуг. Человек, который с умным видом со сцены обещает избавить зрителей от всех болезней и вернуть им контроль над собственной судьбой, оказался абсолютно не способен защитить свои личные активы. Сегодня некогда грозный властитель дум работает исключительно как вывеска, раскрученный бренд, который старательно выжимают до последней капли. И пока в залах еще собираются преданные фанаты, готовые платить немалые деньги за иллюзию чуда, счета индивидуального предпринимателя Чалбашовой будут исправно пополняться чужими миллионами.