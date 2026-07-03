Новости

У вологжанина забрали дорогой автомобиль за пьяное вождение

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
изъятие пьяное вождение

Мужчина повторно попался сотрудникам Госавтоинспекции пьяным


У вологжанина конфисковали дорогой автомобиль за пьяное вождение. Как сообщает прокуратура Вологодской области, мужчина повторно попался нетрезвым за рулем, когда ехал по трассе Чекшино-Тотьма-Котлас по территории Тотемского округа на автомобиле CHERY TIGGO7 PRO MAX.

В результате мужчина был оштрафован судом на 200 тысяч рублей и лишен права управления транспортными средствами на 1,5 года.

Китайский паркетник, оцененный в 1,8 млн рублей, конфискован в доход государства.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Александра Беспалова продлила контракт с «Чевакатой» ещё на один год
В центре Вологды начали массово исчезать цветы
В пруду под Великим Устюгом погиб ребенок