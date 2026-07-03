В центре Вологды начали массово исчезать цветы

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

Поиском похитителей займется полиция

В центре Вологды начали пропадать цветы. По словам главы города Сергея Жестянникова, их выкапывают и воруют неизвестные личности. По его словам, уже украдено более 300 единиц рассады из кашпо на леерных ограждениях и клумб в центральной части города. На Винтеровском мосту на улице Мира кашпо скинули в реку.

«Исчезновения цветов начались во второй половине июня. «Зеленстрой» подаёт заявление в полицию. Намерения будут выяснены. Нарушители будут найдены и привлечены к ответственности», - пояснил Жестянников.

Глава города также напомнил, что в этом году в областном центре было высажено порядка 130 тысяч цветов силами «Зеленстроя», подрядчика и бизнеса.