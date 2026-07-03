В пруду под Великим Устюгом погиб ребенок

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Об этом в правоохранительные органы сообщили очевидцы

В Великоустюгском округе во время купания в пруду погиб трехлетний ребенок. происшествие случилось накануне днем в деревне Кузьминское.

По информации регионального управления следственного комитета, о гибели ребенка в правоохранительные органы сообщили очевидцы происшествия. По предварительным данным, малыш отдыхал у пруда вместе с матерью.