В пруду под Великим Устюгом погиб ребенок
Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области
Об этом в правоохранительные органы сообщили очевидцы
В Великоустюгском округе во время купания в пруду погиб трехлетний ребенок. происшествие случилось накануне днем в деревне Кузьминское.
По информации регионального управления следственного комитета, о гибели ребенка в правоохранительные органы сообщили очевидцы происшествия. По предварительным данным, малыш отдыхал у пруда вместе с матерью.
«Великоустюгским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области по поручению руководителя регионального следственного управления Г.Ю. Яшина возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела трехлетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - уточнили в ведомстве.