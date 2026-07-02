Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки и КАМАЗа под Грязовцем

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Авария произошла сегодня утром

Два человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля и КАМАЗа в Грязовецком округе. Авария произошла сегодня утром на 381-м километре трассы М8 Москва – Архангельск.

По данным УМВД, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и залетел под колеса грузового автомобиля.

В результате лобового ДТП погиб сам водитель, а также пассажир, который находился на заднем сидении. Еще одна пассажирка легкового автомобиля, которая находилась на переднем сидении получила различные травмы и была госпитализирована. Возраст погибших и пострадавшей уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.