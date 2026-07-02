Устюжанин осужден за финансирование терроризма

Источник фото: УФСБ России по Вологодской области терроризм

Мужчина 126 раз переводил деньги террористическим организациям

Первый западный окружной военный суд вынес приговор 38-летнему жителю Устюженского округа, который обвинялся следственными органами ФСБ в финансировании терроризма. Мужчина был задержан в октябре прошлого года после многочисленных переводов денег на счета украинских террористических организаций.

«Мужчина совершил государственную измену в виде оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Он осуществил 126 безналичных переводов денежных средств на счета, используемые запрещенными в РФ украинскими террористическими организациями, для приобретения вооружения, технических средств, экипировки и боеприпасов», - рассказали в пресс-службе УФСБ.

Суд признал доказательства достаточными и приговорил устюжанина к 13 годам заключения. При этом первые 3 года мужчина проведет в тюрьме, и еще 10 лет в колонии строгого режима.