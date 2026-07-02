Два человека погибли на вологодских водоемах

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Происшествия случились в Усть-Кубинском и Череповецком округах

Два человека утонули в вологодских реках. Накануне вечером во время купания в реке Сухона на территории Усть-Кубинского района утонул 49-летний мужчина. Тело погибшего извлекли из воды спасатели и передали сотрудникам полиции.

Второе происшествие случилось в Череповецком округе, где накануне в реке Молога было обнаружено тело 39-летнего мужчины, который отправился на рыбалку еще во вторник. Тело погибшего обнаружено в воде во время поисковых работ.

Как сообщает региональное управление МЧС, во время переменчивой погоды вода не успевает прогреваться до оптимальных значений, поэтому купание в такой воде создает большие риски. Особенно серьезную опасность холодная вода создает для неподготовленного человека. Во время купания резкий перепад температуры в воде может спровоцировать различные приступы.