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Пожилая сокольчанка погибла во время пожара в собственной квартире

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
погибла женщина пожар

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Происшествие случилось накануне вечером


В Соколе 79-летняя женщина погибла во время пожара в своей квартире. Происшествие случилось накануне вечером в многоквартирном доме по улице Шатенево.

«В вечернее время 1 июля 2026 года при тушении пожара в одной из квартир многоквартирного дома по улице Шатенево спасатели обнаружили тело проживавшей в ней пенсионерки», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

Одной из основных причин возгорания специалисты называют неисправность электропроводки.

В настоящее время назначены экспертизы для установления причин смерти женщины и определения очага пожара.

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