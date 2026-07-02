Пожилая сокольчанка погибла во время пожара в собственной квартире

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Происшествие случилось накануне вечером

В Соколе 79-летняя женщина погибла во время пожара в своей квартире. Происшествие случилось накануне вечером в многоквартирном доме по улице Шатенево.

«В вечернее время 1 июля 2026 года при тушении пожара в одной из квартир многоквартирного дома по улице Шатенево спасатели обнаружили тело проживавшей в ней пенсионерки», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

Одной из основных причин возгорания специалисты называют неисправность электропроводки.

В настоящее время назначены экспертизы для установления причин смерти женщины и определения очага пожара.