Пожилая сокольчанка погибла во время пожара в собственной квартире
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Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области
Происшествие случилось накануне вечером
В Соколе 79-летняя женщина погибла во время пожара в своей квартире. Происшествие случилось накануне вечером в многоквартирном доме по улице Шатенево.
«В вечернее время 1 июля 2026 года при тушении пожара в одной из квартир многоквартирного дома по улице Шатенево спасатели обнаружили тело проживавшей в ней пенсионерки», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.
Одной из основных причин возгорания специалисты называют неисправность электропроводки.
В настоящее время назначены экспертизы для установления причин смерти женщины и определения очага пожара.