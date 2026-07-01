Под Шексной поймали условных террористов

Источник фото: УФСБ России по Вологодской области

Налетчики совершили вооруженное нападение на объекты органов государственной власти

В Шекснинском округе были обезврежены условные террористы. Накануне там прошли тактико-специальные учения, в которых приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, ЦССИ ФСО, СК, а также представители транспортной полиции, Вологодского территориального гарнизона и оперативной группы в Шекснинском округе.

«В рамках замысла учения условные террористы совершили вооруженное нападение на объекты органов государственной власти и предприняли попытки совершения диверсионно-террористических актов на территории Шекснинского муниципального округа», - сообщает региональное управление ФСБ.

В ведомстве также уточнили, что в ходе учения отработан порядок взаимодействия подразделений различной ведомственной принадлежности, а запланированные цели и задачи учения достигнуты.