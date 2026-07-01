Шекснинская семья осталась без дома, гаража и бани

Источник фото: МЧС России по Вологодской области

Хозяин строений во время пожара получил ожоги

В Шекснинском округе огнем уничтожены частный дом, гараж и баня. Происшествие случилось сегодня около часа ночи в деревне Скорынино.

Когда очевидцы позвонили в дежурную часть противопожарной службы, дом уже горел открытым огнем. 55-летний собственник дома и его 16-летняя дочь на момент пожара успели выбраться на улицу. Правда, мужчина при этом получил ожоги и был госпитализирован. Огнем полностью уничтожены три строения.

Как предполагают огнеборцы, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.