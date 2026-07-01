Молодого череповецкого экс-педагога осудили за разврат несовершеннолетних

Источник фото: Пресс-служба судов области

Ряд эпизодов были совершены прямо на рабочем месте

В Череповце вынесен приговор 23-летнему бывшему педагогу одной из городских школ, который обвинялся в разврате несовершеннолетних. При этом первые эпизоды тяги молодого человека к маленьким мальчикам были зафиксированы еще до его прихода на работу в школу. Как было установлено следствием, с 2021 по 2024 годы он совершал развратные действия в отношении трех несовершеннолетних, с которыми поддерживал дружеские отношения.

«В период с сентября 2023 года по май 2024 года подсудимый работал учителем труда в одной из школ Череповца. Используя свое служебное положение и доступ к учащимся, он совершал развратные действия без применения насилия в отношении двух своих учеников, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Большинство противоправных действий он совершил прямо на рабочем месте - в подсобном помещении, где хранятся инструменты для уроков труда», - сообщает пресс-служба судов области.

В суде также уточнили, что подсудимый во всем сознался и дал подробные показания по всем эпизодам.

Городской суд Череповца приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Также в пользу потерпевших с него взыскано более 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.