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Под Череповцом сотрудники полиции спасли свиней во время пожара

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
пожар спасение

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Причиной пожара мог стать поджог


В череповецком округе сотрудники полиции спасли свиней во время пожара. Происшествие случилось в гаражном боксе поселка Ирдоматка.

Как пояснили в региональном УМВД, две сотрудницы отдела бухгалтерии находились на дежурстве, когда заметили огонь на деревянных дверях гаража.

«Сотрудницы незамедлительно побежали за водой в ближайший дом и начали тушить дверь. На помощь им подоспели сотрудники уголовного розыска. Общими силами возгорание было потушено до приезда пожарной службы», - сообщает пресс-служба УМВД.

После того, как на место подоспели огнеборцы, дверь гаража вскрыли и увидели несколько подкопченых свиней. Сообщается, что животные во время пожара не пострадали.

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать поджог.

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