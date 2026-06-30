Под Череповцом сотрудники полиции спасли свиней во время пожара
Источник фото: УМВД России по Вологодской области
Причиной пожара мог стать поджог
В череповецком округе сотрудники полиции спасли свиней во время пожара. Происшествие случилось в гаражном боксе поселка Ирдоматка.
Как пояснили в региональном УМВД, две сотрудницы отдела бухгалтерии находились на дежурстве, когда заметили огонь на деревянных дверях гаража.
«Сотрудницы незамедлительно побежали за водой в ближайший дом и начали тушить дверь. На помощь им подоспели сотрудники уголовного розыска. Общими силами возгорание было потушено до приезда пожарной службы», - сообщает пресс-служба УМВД.
После того, как на место подоспели огнеборцы, дверь гаража вскрыли и увидели несколько подкопченых свиней. Сообщается, что животные во время пожара не пострадали.
По предварительной версии, причиной возгорания мог стать поджог.