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Гендиректор череповецкого турагентства обманула 27 клиентов

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
мошенничество Туризм

Ущерб составил более 4,3 млн рублей


Генерального директора одного из череповецких турагентств обвиняют в обмане 27 клиентов. Как сообщает прокуратура Вологодской области, 53-летняя женщина брала у клиентов деньги за путевки, однако отправится в путешествие люди так и не смогли.

«По версии следствия, в период с мая 2025 года по апрель 2026 года женщина, являясь генеральным директором туристического агентства, в отсутствие реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, принимала от граждан оплату за якобы приобретенные путевки и уверяла, что туры забронированы», - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Все деньги женщина тратила на себя, а также на погашение долгов. Общая сумма составила более 4,3 млн рублей.

В отношении череповчанки было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в суд.

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