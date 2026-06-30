Гендиректор череповецкого турагентства обманула 27 клиентов

Ущерб составил более 4,3 млн рублей

Генерального директора одного из череповецких турагентств обвиняют в обмане 27 клиентов. Как сообщает прокуратура Вологодской области, 53-летняя женщина брала у клиентов деньги за путевки, однако отправится в путешествие люди так и не смогли.

«По версии следствия, в период с мая 2025 года по апрель 2026 года женщина, являясь генеральным директором туристического агентства, в отсутствие реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, принимала от граждан оплату за якобы приобретенные путевки и уверяла, что туры забронированы», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Все деньги женщина тратила на себя, а также на погашение долгов. Общая сумма составила более 4,3 млн рублей.

В отношении череповчанки было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в суд.