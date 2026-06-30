Два автомобиля сгорели в Вологодской области за сутки

Источник фото: МЧС по Вологодской области

Пожары случились в Тотьме и Великом Устюге

Два автомобиля сгорели в Вологодской области за минувшие сутки.

Как сообщает региональное управление МЧС, накануне около половины пятого дня в Тотьме местный житель проводил сварочные работы со своим автомобилем возле гаража.

«Во время сварочных работ он заметил огонь в салоне, но самостоятельно не смог его потушить. Прибывшие пожарные ликвидировали пламя на 8 квадратах», - рассказали в управлении МЧС.

Еще один пожар случился сегодня около часа ночи на улице Дежнева в Великом Устюге, где загорелся грузовой фургон.

Огнем был поврежден моторный отсек, внутренняя отделка салона, а также лакокрасочное покрытие. В этом случае причиной возгорания специалисты считают неисправность автомобиля.