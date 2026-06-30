Под Вологдой токарный станок убил работника на молочной ферме

Смертельный несчастный случай расследуют в одном из хозяйств Вологодской области. 26 июня в ремонтно-механической мастерской предприятия, занимающегося разведением коров и производством сырого молока, погиб сотрудник.

По предварительным данным, мужчина вытачивал деталь, когда его затянуло в токарный станок. Травмы оказались несовместимыми с жизнью — работник скончался на месте. Информация о трагедии уже поступила в Гострудинспекцию. Сейчас собирают комиссию, которой предстоит выяснить, что именно привело к гибели человека, и назвать виновных.