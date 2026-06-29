В Никольске трехлетний малыш один гулял по городу

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В отношении родителей составлен административный материал

В Никольске сотрудники органов опеки и попечительства обнаружили на улице трехлетнего малыша, который гулял по городу без сопровождения взрослых. Как сообщает администрация Никольского округа в соцсетях, органы опеки и сотрудники ПДН ОМВД «Никольский» установили родителей малыша и передали ребенка матери.

В отношении родителей составлен административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Он направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.