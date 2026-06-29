Новости

В Никольске трехлетний малыш один гулял по городу

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
малыш

Источник фото: Администрация Никольского округа

В отношении родителей составлен административный материал


В Никольске сотрудники органов опеки и попечительства обнаружили на улице трехлетнего малыша, который гулял по городу без сопровождения взрослых. Как сообщает администрация Никольского округа в соцсетях, органы опеки и сотрудники ПДН ОМВД «Никольский» установили родителей малыша и передали ребенка матери.

В отношении родителей составлен административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Он направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Циклон принесет дожди в Вологодскую область
Вологжане смогут измерить силу своего кулака
Еще один пособник телефонных мошенников обнаружен в Вологде