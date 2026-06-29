Еще один пособник телефонных мошенников обнаружен в Вологде
Источник фото: УФСБ по Вологодской области
Молодой человек арендовал квартиры в разных районах города
В Вологде задержан 18-летний житель Ленинградской области, который был пособником телефонных мошенников.
«Как выяснили оперативники ФСБ, житель Ленинградской области в начале июня прибыл в Вологду, чтобы по указанию кураторов осуществлять администрирование и бесперебойное функционирование абонентских сим-боксов. Полицейские установили 4 квартиры в разных районах города, которые арендовал фигурант. С целью конспирации он периодически перевозил оборудование по разным адресам по указанию кураторов. Собственникам он представлялся как турист», - сообщает региональное УМВД.
В ходе обысков сотрудники полиции совместно с ФСБ изъяли 2 сим-бокса, комплекты коммуникационного оборудования, роутеры, ноутбуки и мобильные телефоны с переписками, которые изобличают деятельность задержанного и содержащими указания кураторов.
В настоящее время фигурант заключен под стражу.
*Сим-боксер — пособник телефонных мошенников, который подключает оборудование к сети оператора и позволяет злоумышленникам звонить гражданам с использованием технологии подменных номеров.