Еще один пособник телефонных мошенников обнаружен в Вологде

Источник фото: УФСБ по Вологодской области

Молодой человек арендовал квартиры в разных районах города

В Вологде задержан 18-летний житель Ленинградской области, который был пособником телефонных мошенников.

«Как выяснили оперативники ФСБ, житель Ленинградской области в начале июня прибыл в Вологду, чтобы по указанию кураторов осуществлять администрирование и бесперебойное функционирование абонентских сим-боксов. Полицейские установили 4 квартиры в разных районах города, которые арендовал фигурант. С целью конспирации он периодически перевозил оборудование по разным адресам по указанию кураторов. Собственникам он представлялся как турист», - сообщает региональное УМВД.

В ходе обысков сотрудники полиции совместно с ФСБ изъяли 2 сим-бокса, комплекты коммуникационного оборудования, роутеры, ноутбуки и мобильные телефоны с переписками, которые изобличают деятельность задержанного и содержащими указания кураторов.

В настоящее время фигурант заключен под стражу.

*Сим-боксер — пособник телефонных мошенников, который подключает оборудование к сети оператора и позволяет злоумышленникам звонить гражданам с использованием технологии подменных номеров.