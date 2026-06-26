Убийцу вологжанина вычислили спустя пять лет по запаху

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области убийство

Преступление было совершено в 2021 году в деревне Фофанцево под Вологдой

Вологодские следователи вышли на след преступника, которого подозревают в убийстве, совершенном пять лет назад в деревне Фофанцево под Вологдой. Преступление было совершено 1 июня 2021 года. когда жители деревни нашли 60-летнего местного жителя с пробитой головой. Спустя некоторое время потерпевший скончался в больнице.

Первоначально вычислить убийцу следствие не смогло. Однако аналитическая группа из состава следователей и криминалистов проводила проверку лиц, которые привлекались за аналогичные преступления. В результате в поле зрения правоохранителей попал местный житель, судимый за причинение тяжкого вреда здоровью. В деревне нашлись свидетели, которые видели подозреваемого рядом с местом преступления.

Несмотря на то, что сам задержанный полностью отрицал свою вину, во время обыска в его доме была обнаружена трость, которую он использовал при ходьбе 5 лет назад.

«Заключения комплекса судебных экспертиз, включая судебно-биологическую запаховых следов человека, обнаруженных на одежде потерпевшего, помогли следователям в совокупности с другими доказательствами восстановить полную картину произошедшего», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

Как было установлено, обвиняемый, буду пьяным, заметил на улице потерпевшего и из личной неприязни нанес ему несколько ударов тростью по голове и телу.

В настоящее время расследование дела завершено, материалы переданы в суд.