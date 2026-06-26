Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в ДТП с грузовиком
Опубликовано
Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
Авария случилась под Вологдой
Два человека погибли в ДТП на территории Вологодского округа. Авария случилась в четверг в восьмом часу вечера на 441-м километре автодороги М-8 Москва-Архангельск.
Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, 48-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», выезжая со стороны деревни Винниково со второстепенной дороги на федеральную трассу, не уступил дорогу грузовому автомобилю «ФАВ».
В результате ДТП водитель «Дэу Нексия» и его передний правый пассажир 1975 г.р. от полученных травм скончались на месте до приезда бригады скорой помощи», - уточнили в УМВД.