Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в ДТП с грузовиком

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Авария случилась под Вологдой

Два человека погибли в ДТП на территории Вологодского округа. Авария случилась в четверг в восьмом часу вечера на 441-м километре автодороги М-8 Москва-Архангельск.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, 48-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», выезжая со стороны деревни Винниково со второстепенной дороги на федеральную трассу, не уступил дорогу грузовому автомобилю «ФАВ».