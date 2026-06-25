Двух экс–чиновников Минздрава подозревают во взятках в особо крупном размере

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Оба в настоящее время арестованы

Два экс-чиновника вологодского министерства здравоохранения – Максим Трусов и Наталья Гурьянова задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает портал 76.ру. Известно, что после увольнения из вологодского Минздрава оба занимали руководящие посты в министерстве здравоохранения Ярославской области.

Максим Трусов ранее работал заместителем начальника департамента здравоохранения Вологодской области. С 2024 по 2026 годы был первым замминистра здравоохранения Ярославской области. Наталья Гурьянова занимала должность начальника управления организации медицинской помощи и профилактики вологодского департамента.

В Ярославле Трусов устроился на должность первого заместителя министра и занимал эту должность до конца мая.

Гурьянова также занимала руководящую должность в ярославском Минздраве, откуда в начале марта ушла по собственному желанию.

По данным СМИ, уголовное дело касается их работы в Вологодской области.