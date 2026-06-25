Экс-глава Великоустюгского и Вытегорского округов задержан в Оренбурге

По предварительным данным, Ивану Абрамову вменяют превышение должностных полномочий

В Оренбурге задержан бывший глава Великоустюгского и Вытегорского округов Иван Абрамов. По данным ИА «Вологда регион», Абрамову вменяют превышение должностных полномочий в период его работы в подмосковном Волоколамске, откуда он и приехал в Вологодскую область.

На Вологодчине Абрамов в начале 2024 года стал главой Великоустюгского округа, а в 2025 году был назначен главой Вытегорского округа. В конце апреля 2026 года Абрамов завершил работу в Вологодской области.

В Волоколамске до приезда на Вологодчину он занимал должность заместителя главы города. Сообщается, что именно этот период работы Абрамова заинтересовал силовиков, которые возбудили в его отношении уголовное дело по статье 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий».