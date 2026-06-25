Бывший вологодский журналист погиб в зоне СВО

Дмитрий Свечушкин (позывной «Штурман») воевал в Харьковской области Украины

Бывший вологодский журналист Дмитрий Свечушкин погиб в зоне СВО. Сообщается, что Дмитрий выполнял боевую задачу в населенном пункте Лиман Первый Купянского района Харьковской области и в результате атаки FPV-дрона на оптоволокне 21 мая получил ранения, не совместимые с жизнью.

В Вологде Дмитрий долгое время работал журналистом на ВГРК. После этого уехал в Санкт-Петербург на ОАО «Адмиралтейские верфи».

Весной прошлого года подписал контракт с ВС РФ, с 30 мая прошлого года находился в зоне проведения специальной военной операции.

Сообщается, что в настоящее время тело погибшего находится в Ростовском центре сбора тел погибших. О дате похорони Дмитрия Свечушкина пока не известно.