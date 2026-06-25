Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Вологде
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Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области ДТП
Происшествие случилось сегодня утром
В Вологде в результате ДТП погиб 50-летний мужчина. Происшествие случилось сегодня в девятом часу утра у дома №3 по улице Текстильщиков.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 41-летний водитель грузового КАМАЗа сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.
«Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России «Вологда» разыскивают свидетелей ДТП для установления всех обстоятельств», - говорится в сообщении ведомства.