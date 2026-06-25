Новости

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Вологде

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП смертельные травмы

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области ДТП

Происшествие случилось сегодня утром


В Вологде в результате ДТП погиб 50-летний мужчина. Происшествие случилось сегодня в девятом часу утра у дома №3 по улице Текстильщиков.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 41-летний водитель грузового КАМАЗа сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

«Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России «Вологда» разыскивают свидетелей ДТП для установления всех обстоятельств», - говорится в сообщении ведомства.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Весь центр Вологды закроют для транспорта в субботу
Вологодских студентов будут привлекать на работу в сельские школы
На Вологодчине ужесточили наказание за несвоевременную уборку дворов