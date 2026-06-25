Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Вологде

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области ДТП

Происшествие случилось сегодня утром

В Вологде в результате ДТП погиб 50-летний мужчина. Происшествие случилось сегодня в девятом часу утра у дома №3 по улице Текстильщиков.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 41-летний водитель грузового КАМАЗа сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.