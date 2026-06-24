Вологжанина отправили в колонию за жестокое избиение иностранца

Источник фото: Пресс-служба судов области

Драка произошла у бара «24 градуса»

В Вологде вынесен приговор в отношении 31-летнего вологжанина, который жестоко избил иностранца у бара «24 градуса» на улице Северной.

Как следовало из материалов дела, в заведении в ночное время в июне прошлого года гуляла компания девушек. С вологжанками решил познакомиться 41-летний иностранец, но девушкам это не понравилось. Одна из них позвонила друзьям.

Те в скором времени подъехали к заведению на черном «Мерседесе», чтобы «разобраться». «Один из них подбежал к ранее неизвестному ему посетителю и нанес тому удар в область головы, а затем толкнул в грудь, отчего мужчина упал на асфальт. В результате действий вологжанина потерпевшему была причинена тяжелая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей черепа и лица, что создало непосредственную угрозу для его жизни», - рассказали в пресс-службе судов области.

В отношении драчуна возбудили уголовное дело по статье за нанесение тяжких телесных повреждений. В суде он уверял, что действовал в пределах самообороны. Однако по записям с камер видеонаблюдения суд установил, что незнакомец не представлял угроз вологжанину.

Суд согласился с квалификацией обвинения и приговорил мужчину к 2.5 годам колонии строгого режима.