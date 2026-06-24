Два частных дома сгорели во время пожара под Череповцом
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Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области
Общая площадь пожара составила более 280 квадратных метров
В Череповецком округе во время пожара сгорели два частных дома. Также огнем повреждена теплица хозяйственная постройка. Происшествие случилось накануне около девяти часов вечера в деревне Харламовская.
По информации регионального управления МЧС, еще один дом огнеборцам удалось отстоять. Общая площадь пожара составила 283 квадратных метра.
«Никто не пострадал, два человека эвакуировались из опасного места до прибытия огнеборцев. Вероятной причиной возникновения пожара специалисты называют недостаток конструкции и изготовления электросети», - уточнили в МЧС.