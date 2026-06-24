Два частных дома сгорели во время пожара под Череповцом

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

Общая площадь пожара составила более 280 квадратных метров

В Череповецком округе во время пожара сгорели два частных дома. Также огнем повреждена теплица хозяйственная постройка. Происшествие случилось накануне около девяти часов вечера в деревне Харламовская.

По информации регионального управления МЧС, еще один дом огнеборцам удалось отстоять. Общая площадь пожара составила 283 квадратных метра.