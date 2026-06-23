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Молодой житель Грязовецкого округа зарезал своего отца

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
убийство уголовное дело

Источник фото: Пресс-служба судов Вологодской области убийство

Убийство совершено в деревне Есюткино


В Грязовецком округе 20-летний молодой человек зарезал своего отца. Преступление совершено 21 июня в деревне Есюткино.

По информации регионального управления следственного комитета, молодой человек был пьян.

«Испытывая возникшую неприязнь к своему 61-летнему отцу, мужчина ударил его ножом в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался на месте. О произошедшем злоумышленник сообщил в скорую помощь», - уточнили в следкоме.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания. Решается вопрос о заключении его под стражу.

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