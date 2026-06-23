Житель Череповца финансировал террористов

Источник фото: УФСБ РФ по Вологодской области

Подозреваемый задержан сотрудниками ФСБ

Житель Череповца задержан по подозрению в финансировании террористической организации. как сообщает региональное управление ФСБ, 43-летний мужчина отправлял деньги на счет запрещенной в России террористической организации.

«Установлено, что фигурант уголовного дела осознавал, что его денежные средства будут направлены для обеспечения незаконной деятельности участников террористической организации, запрещенной в РФ», - говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье за финансирование терроризма.

Вологодским городским судом мужчина отправлен под стражу.