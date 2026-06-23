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Дачный дом выгорел под Череповцом из-за оставленного чайника

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
дачный дом пожар

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

Происшествие случилось в СНТ «Аммофос-2»


Оставленный без присмотра чайник стал причиной пожара в дачном доме в Череповецком округе. Происшествие случилось накануне днем в СНТ «Аммофос-2».

По данным регионального управления МЧС, общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. По всей площади дома повреждена внутренняя отделка.

По словам пожарных, оставленный без присмотра чайник был без автоматического отключения.

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