Дачный дом выгорел под Череповцом из-за оставленного чайника

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

Происшествие случилось в СНТ «Аммофос-2»

Оставленный без присмотра чайник стал причиной пожара в дачном доме в Череповецком округе. Происшествие случилось накануне днем в СНТ «Аммофос-2».

По данным регионального управления МЧС, общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. По всей площади дома повреждена внутренняя отделка.

По словам пожарных, оставленный без присмотра чайник был без автоматического отключения.