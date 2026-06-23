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Иномарка сбила мотоциклиста в Вологде

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП мотоциклист травмы

Источник фото: Городской отдел Госавтоинспекции

Происшествие случилось накануне на улице Ленинградской


В Вологде автомобиль «Шевроле Авео» сбил мотоциклиста. Происшествие случилось накануне в одиннадцатом часу вечера на улице Ленинградской, у дома №91.

Как уточнили в городском отделе Госавтоинспекции, иномарка под управлением 19-летнего молодого человека двигалась по улице Ленинградской и начала поворачивать налево на улицу Поселковую, где левый поворот запрещен.

В результате в автомобиль врезался мотоцикл «Ямаха», которым управлял 41-летний мужчина. Мотоцикл ехал по Ленинградской в прямом направлении.

В результате ДЬТП травмы получил мотоциклист и был доставлен в больницу.

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