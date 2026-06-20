Инопланетяне переобулись: на чайных плантациях Чеджу выросли гигантские логотипы Adidas

лого Адидас

Шапочки из фольги можно смело прятать обратно в шкаф

Загадочные символы на зеленых полях Южной Кореи — это не послание от внеземных цивилизаций, а креативная коллаборация.

Пользователи сети были взбудоражены, когда на снимках с острова Чеджу обнаружился колоссальный логотип с тремя фирменными полосками прямо посреди кустов. Оказалось, что это результат совместного проекта подразделения adidas running и премиального корейского чайного бренда OSULLOC.

Логотип не заливали краской и не вытаптывали тракторами. Знакомые всем линии появились благодаря традиционной местной технике затенения, которая столетиями используется для выращивания высококачественной матчи. Разная степень освещенности листьев дала тот самый идеальный визуальный контраст, превратив поле в гигантский билборд.

Таким абсолютно экологичным способом бренды эффектно представили новую беговую модель кроссовок Adizero. Концепцию релиза подают как неожиданный, но гармоничный микс: бешеная скорость спортивных технологий, умиротворяющая сила природы и глубокая эстетика чайной культуры.

Этот перформанс стал частью большого запуска. Дело в том, что бренд OSULLOC недавно открыл новое пространство «Tea House Tea Factory» рядом с чайным полем Ханнам в Согвипхо. В честь этого события компании запустили не только визуальные инсталляции, но и полноценную беговую программу совместно с Adidas Korea.

Так что теперь на плантациях можно не только оценить панорамные виды из огромных окон чайной фабрики, но и протестировать свежие Adizero в деле, зарядившись энергией матчи для новых личных рекордов