Крыша многоэтажного дома в центре Вологды выгорела накануне

Источник фото: Скриншот видео группы «Живая Вологда»

Пожар случился поздно вечером на улице Мохова

В Вологде накануне выгорела крыша многоквартирного дома по улице Мохова, 40.

«Пострадавших нет. Из дома были эвакуированы 15 человек. Очаг пожара оперативно локализован, в 20:25 открытое горение было полностью ликвидировано», - сообщает в соцсетях глава Вологды Сергей Жестянников.

Причина пожара в настоящее время выясняется. В результате пожара пострадали две квартиры. Как уточнил глава города, с сегодняшнего дня рабочие начнут восстанавливать кровлю.