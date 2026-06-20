Крыша многоэтажного дома в центре Вологды выгорела накануне
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Источник фото: Скриншот видео группы «Живая Вологда»
Пожар случился поздно вечером на улице Мохова
В Вологде накануне выгорела крыша многоквартирного дома по улице Мохова, 40.
«Пострадавших нет. Из дома были эвакуированы 15 человек. Очаг пожара оперативно локализован, в 20:25 открытое горение было полностью ликвидировано», - сообщает в соцсетях глава Вологды Сергей Жестянников.
Причина пожара в настоящее время выясняется. В результате пожара пострадали две квартиры. Как уточнил глава города, с сегодняшнего дня рабочие начнут восстанавливать кровлю.
«По словам жильцов, временное жильё не требуется, но маневренный фонд готов в случае необходимости», - уточнил Сергей Жестянников.