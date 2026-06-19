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Житель Бабушкинского округа утонул во время купания

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
мужчина утонул

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

По факту гибели мужчины проводится проверка


В Бабушкинском округе во время купания утонул 56-летний мужчина. происшествие случилось накануне днем около деревни Зеленик. По данным регионального управления следственного комитета, мужчина купался в реке Вотча.

В ведомстве уточнили, что следов, указывающих на криминальный характер гибели, не установлено.

«Следственное управление напоминает о том, что купание в состоянии алкогольного опьянения является распространенной причиной несчастных случаев на водоемах», - говорится в сообщении.

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