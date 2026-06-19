Новости

В Вологде 11-летний велосипедист получил травмы в ДТП с «Газелью»

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
велосипедист ДТП травмы

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды

Авария произошла накануне у предприятия «Аскон»


В Вологде 11-летний мальчик на велосипеде «Gortat» получил травмы в аварии с «Газелью». Авария произошла накануне на улице Гагарина областного центра.

По информации городского отдела Госавтоинспекции, велосипедист при пересечении проезжей части по лини тротуара не спешился с велосипеда и врезался в «Газель», которая заезжала на территорию предприятия «Аскон».

В результате аварии мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Житель Бабушкинского округа утонул во время купания
Региональные власти заявляют о завершении посевной компании
В Вологде представили афишу фестиваля уличных театров