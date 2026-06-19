В Вологде 11-летний велосипедист получил травмы в ДТП с «Газелью»
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Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды
Авария произошла накануне у предприятия «Аскон»
В Вологде 11-летний мальчик на велосипеде «Gortat» получил травмы в аварии с «Газелью». Авария произошла накануне на улице Гагарина областного центра.
По информации городского отдела Госавтоинспекции, велосипедист при пересечении проезжей части по лини тротуара не спешился с велосипеда и врезался в «Газель», которая заезжала на территорию предприятия «Аскон».
В результате аварии мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.