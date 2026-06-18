Житель Тотемского округа погиб во время накачки колеса
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Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области
По факту гибели проводится процессуальная проверка
В Тотемском округе 63-летний мужчина погиб во время накачки колеса грузового автомобиля. устанавливаются обстоятельства смерти местного жителя. Как уточнили в региональном управлении следкома, происшествие случилось днем 16 июня.
«Днем 16 июня 2026 года при накачке колеса грузового автомобиля смертельно травмировался житель деревни Рязанка Тотемского округа», - пояснили в вологодском следкоме.
По факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка, в рамках которой уже досмотрено место происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет уточнить все обстоятельства гибели потерпевшего.