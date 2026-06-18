Молодой череповчанин получил срок за убийство друга – наркомана

Источник фото: Пресс-служба судов области приговор

В момент убийства потерпевший находился под воздействием запрещенных веществ

В Череповце вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном в марте этого года в квартире дома по Октябрьскому проспекту. На скамье подсудимых оказался 26-летний молодой мужчина, который убил своего 25-летнего друга.

Как было установлено в ходе следствия, ссора между друзьями произошла 21 марта этого года. В ходе конфликта подсудимый нанес потерпевшему несколько ударов руками по голове.

В результате тупой травмы головы потерпевший потерял сознание, был госпитализирован и через несколько дней скончался в больнице.

«В ходе предварительного следствия подсудимый пояснил, что потерпевший на протяжении длительного времени злоупотреблял наркотическими веществами. В день трагедии подсудимый заметил, что его друг находится под воздействием запрещенных веществ, из-за чего стал упрекать его и назвал «наркоманом». Потерпевший ответил оскорблениями, в связи с чем между ними завязалась драка», - рассказали в пресс-службе судов области.

Приговором суда молодой человек получил 7 лет колонии строгого режима. Также он должен выплатить 1 млн рублей отцу погибшего друга.