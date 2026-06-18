Юная череповчанка спасла во время пожара двух братьев

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области пожар

Происшествие случилось накануне на улице Маяковского

В Череповце 15-летняя девочка спасла во время пожара двух малолетних братьев – 8-ми и 5-ти лет. Происшествие случилось накануне около 10 часов утра в квартире на 3-м этаже дома №13 по улице Металлургов.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, после сообщения о пожаре в многоквартирном доме на вызов были отправлены 18 специалистов. К приезду трое детей уже ждали огнеборцев у подъезда.

«Девочка рассказала пожарным, что младший брат играл с зажигалкой, и из-за этого загорелся диван. Она успела самостоятельно потушить возгорание и вывела братьев на улицу. Родителей в это время не было дома», - уточнили в МЧС.

Небольшие травмы во время пожара получил лишь старший мальчик, однако госпитализация ему не потребовалась. Во время пожара сгорели постельные принадлежности, огнем поврежден лишь диван и напольное покрытие.