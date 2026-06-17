В Вологде за травмирование юного питбайкера будет отвечать его отец

Источник фото: Пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области питбайк

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

Вологодские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности 47-летнего жителя областного центра за травмы, полученные во время катания на питбайке его сыном. Как пояснили в региональном следкоме, 11 мая мужчина дал покататься своему 13-летнему сыну на питбайке, который относится к категории мотоциклов, по дороге общего пользования по улице Минская в Вологде.

«При осуществлении кругового движения по дороге ребенок совершил наезд на гаражный бокс и был травмирован, в последующем госпитализирован», - уточнили в управлении следственного комитета.

В отношении отца потерпевшего ребенка возбуждено уголовное дело по статье за вовлечение несовершеннолетнего в совершении действий, представляющих опасность для жизни.