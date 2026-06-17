Неизвестный поджег кухню в вологодском общежитии

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области пожар

Во время пожара огнеборцы спасли семь человек

Неизвестный поджигатель подпалил общую кухню в вологодском общежитии. Пожар случился накануне вечером на пятом этаже дома №33 по улице Конева.

«На место выехали 32 человека и 8 единиц техники. Специалисты газодымозащитной службы вывели на улицу в спасательных устройствах 7 жильцов», - рассказали в региональном управлении МЧС.

В результате пожара уничтожены горючие элементы холодильника, повреждена мебель, внутренняя отделка и остекление на кухне.

По словам специалистов, наиболее вероятной причиной возгорания стал поджог.