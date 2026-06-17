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Молодая девушка получила серьезные травмы при катании на квадроцикле под Устюгом

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП квадроцикл травмы

Источник фото:  Группа «СМ Великий Устюг»

Девушка доставлена бортом санавиации в Вологду


В городе Красавино Великоустюгского округа 18-летняя девушка получила серьезные травмы, катаясь на квадроцикле.

Как сообщает Госавтоинспекция, девушка, потеряв управление над техникой, сначала врезалась в припаркованный микроавтобус «Фольксваген Транспортер», после чего квадроцикл вылетел и дороги и перевернулся.

По информации полиции, девушка была без шлема. Прав на управление техникой она также не имела.

Первоначально бригадой скорой помощи потерпевшая была доставлена в районную больницу Великого Устюга, где ей оказали первую помощь, однако затем, как сообщает группа «БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», ей потребовалась операция, которую могут провести только в областном центре. Вертолетом санавиации потерпевшая доставлена в Вологду.

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