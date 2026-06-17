Еще два человека погибли в водоемах Вологодской области

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Трагедии произошли на Белом озере и в реке Сухона

На вологодских водоемах погибли еще два человека.

Накануне на Белом озере, в районе деревни Сидорово утонул 63-летний мужчина. Сообщается, что потерпевший отдыхал на одной из баз отдыха.

По данным регионального управления МЧС, тело погибшего извлекли из воды местные жители, которые передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства трагедии в настоящее время уточняются.

Также накануне вечером в реке Сухона было обнаружено тело 47-летнего жителя деревни Княгинино Вологодского округа, который утонул еще 13 июня во время купания в районе деревни Верхняя Сторона Междуреченского округа. Тело было обнаружено ниже по течению от места купания.

В региональном управлении следственного комитета уточнили, что следов, указывающих на криминальный характер смерти не выявлено.

Всего с начала года на водоемах области погибли 13 человек. Из них четверо утонули при купании, еще двое выпали из лодок.