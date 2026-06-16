Двух браконьеров поймали с сетями на Белом озере

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Только икры от выловленной рыбы у них обнаружен почти килограмм

На Белом озере сотрудники транспортной полиции задержали двоих браконьеров, которые ловили рыбу сетями.

«Установлено, что данные граждане, находясь в месте нереста водных биоресурсов и на миграционных путях к ним, осуществляли вылов рыбы с помощью запрещенных орудий лова, а именно рыболовных сетей», - уточнили в линейном отделе полиции.

Всего у мужчин в возрасте 38-ми и 32-х лет было обнаружено 874 экземпляра рыбы рыб породы плотва, густера, чехонь, лещ, судак, налим и ерш. Только вес икры пойманной рыбы превысил 0,9 килограмма.

Ущерб от незаконной добычи рыбы составил 291 тысячу рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный вылов рыбы. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.